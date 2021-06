Danny S. riskeert maximumstraf voor doodslaan Sonja Mertens: “Hij gebruikte haar als boksbal”

De politie leidt Danny S. binnen in de zittingszaal van de correctionele rechtbank in Turnhout. Foto: bvdl

Herentals - “Danny S. heeft Sonja Mertens als boksbal gebruikt en als een parasiet het leven uit haar gezogen.” De advocaat van de familie van de doodgeslagen Limburgse vrouw was niet mals voor Danny S. uit Herentals. De 52-jarige man stond woensdag in Turnhout terecht voor de onmenselijke behandeling met de dood als gevolg. Hij riskeert de maximumstraf van vijftien jaar cel.

Danny S. sloeg op 5 september 2018 Sonja Mertens uit het Limburgse Lanklaar (Dilsen-Stokkem) in de Nijverheidsstraat in Herentals helemaal bont en blauw in zijn badkamer. Hij dacht dat Sonja was vreemd gegaan en verklaarde zelf onlangs nog dat hij haar daarvoor moest straffen. Het was de zoveelste keer dat Sonja klappen kreeg van de man, maar deze keer bekocht ze de slagen met haar leven. S. vluchtte daarna weg naar een chalet in de bossen waar hij de dag nadien werd opgepakt. De man kwam in juli 2020 onder voorwaarden vrij, maar zit sinds enkele maanden opnieuw in de cel omdat hij zijn nieuwe echtgenote, Susy Mans uit Nijlen, ook zou hebben mishandeld.

Danny S. met zijn echtgenote Susy Mans uit Nijlen. Hij zou ook haar hebben mishandeld. Foto: rr

Oorspronkelijk zou S. slechts maximaal vijf jaar cel riskeren voor het uitdelen van slagen en verwondingen met de dood als gevolg. Het Openbaar Ministerie veranderde vorige maand het geweer van schouder door de feiten te herkwalificeren naar onmenselijke behandeling met de dood als gevolg. De openbare aanklager vorderde woensdag alsnog de maximumstraf van vijftien jaar. Daarna zou de dader zich ook nog vijftien jaar ter beschikking moeten stellen van de strafuitvoeringsrechtbank.

Minachting voor vrouwen

“Het verslag van de wetsdokter bestaat uit een lange lijst van verwondingen. Sonja Mertens had fracturen aan haar neus en haar keelskelet, een bloeding in haar hersenen, 19 gebroken ribben, een gebroken borstbeen, een scheur in haar lever en allerlei bloeduitstortingen”, somde openbare aanklager Elke Van Dyck op. “Ze was het slachtoffer van meervoudig en terugkerend geweld over haar hele lichaam. Sonja werd tijdens haar relatie met Danny S. zwaar mishandeld en dat heeft tot haar dood geleid. Het fysieke geweld was extreem en hij wou haar straffen. Het was bijna dagelijkse kost. Een buurvrouw getuigde dat ze de kletsen tot bij haar thuis hoorde en Sonja hoorde smeken. Ze zei ‘aauw, niet doen schatje’. Danny S. heeft haar ook eens in de kelder opgesloten, haar hard in haar borsten geknepen en haar hoofd lang onder water gehouden.”

Na zijn vrijlating half vorig jaar herviel de man volgens het parket in zijn oude patronen door zijn nieuwe vriendin Susy Mans uit Nijlen te mishandelen. Ook daarvoor moest Danny S. zich verantwoorden. De nieuwe feiten met de vrouw, met wie hij intussen getrouwd is, leidde tot zijn aanhouding op 8 maart van dit jaar. “De man heeft een diepe minachting ten aanzien van vrouwen. Hij heeft een beperkt schuldinzicht, minimaliseert de feiten en schuift de schuld in de schoenen van zijn slachtoffers”, zei Elke Van Dyck nog. “Zijn eigen dochter omschreef hem als agressief en zat. De man is 52 jaar en heeft geen brokkenparcours maar een heel slagveld afgelegd.”

Als boksbal gebruikt

De nabestaanden van de Limburgse Sonja Mertens, onder wie haar drie kinderen, haar broer, schoonzus en schoonbroer waren talrijk aanwezig op de rechtbank in Turnhout. Schoonbroer Tony Vanderlinden las een halfuur lang een pakkende getuigenis voor en liet een grote foto van Sonja zien in de zaal. “Ik zag haar heel graag en mijn verdriet is nog altijd heel groot”, vertelde de schoonbroer. De nabestaanden hadden Danny S. graag voor doodslag voor het hof van assisen gezien, maar zo ver is het niet gekomen. “Hij heeft Sonja gebruikt als boksbal en heeft als een parasiet al het leven uit haar gezogen”, pleitte meester Pieter Filipowicz namens de familie. “De dame was nog maar een schim van zichzelf. Ze is het slachtoffer geworden van langdurig, stomp geweld. Hij haar eigenlijk in frut van ineen geslagen.”

De familie van de doodgeslagen Sonja Mertens uit het Limburgse Lanklaar toont op de rechtbank in Turnhout een portret van het slachtoffer. Op de foto staan haar drie kinderen, Kirsten, Tom en Gunther, samen met haar broer, schoonzus en schoonbroer Tony Vanderlinden (vooraan). Foto: Bart Van den Langenbergh

Meer slaag dan eten

De verdediging van S. ging niet akkoord met de tenlastelegging van onmenselijke behandeling met de dood als gevolg. “Ik wil zeker geen afbreuk doen aan de ernst van de feiten”, begon meester Karolien Van de Moer, de advocate van S. “Het gaat hier nog altijd om feiten van slagen en verwondingen met de dood als gevolg. De grootste reden van de herkwalificatie is de straftoemeting van maximaal vijftien jaar cel.”

Volgens de advocate heeft S. zich ook helemaal niet schuldig gemaakt aan geweld op Susy Mans, iets wat de nieuwe vrouw onlangs zelf ook beweerde. Ze verwees naar de gewelddadige opvoeding van de beklaagde. “Dit heeft er zeker iets mee te maken. De kinderen in het gezin van mijn cliënt kregen meer slaag dan eten”, stelde Karolien Van de Moer. S. kreeg zelf het laatste woord. “Ik heb spijt van wat er is gebeurd en wil me excuseren bij de familie”, besloot de man.

De rechtbank velt een vonnis op 30 juni.