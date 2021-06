Franse rederij wil “vliegende ferry’s” inzetten

Brittany Ferries, een Franse ferrymaatschappij, hoopt de overtocht tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in de toekomst te doen met de ‘Seaglider’, een soort vliegtuigje dat laag over het water zweeft.

Het bedrijf kondigt een samenwerking aan met de Amerikaanse start-up Regent om het nieuwe transportmiddel te ontwikkelen. De toestellen werken volledig elektrisch en houden het midden tussen een hovercraft en een vliegtuig. De technologie is gebaseerd op het principe van het grondeffect,, waarbij tijdens het vliegen op lage hoogte een “kussen” van lucht onder hoge druk wordt gevormd tussen de vleugels en de grond of het water.

Brittany Ferries mikt op elektrische ‘Seagliders’ voor 50 tot 150 passagiers tegen 2028, zegt de rederij in een persbericht. De futuristische toestellen zouden tot 290 kilometer per uur kunnen vliegen, zes keer sneller dan een ferry. De overtocht tussen het Franse Cherbourg en het Britse Portsmouth, ongeveer 160 kilometer van elkaar, zou dan mogelijk worden in circa 40 minuten.

Brittany Ferries beschikt momenteel over twaalf schepen die varen tussen bestemmingen in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Ierland. Het bedrijf heeft het moeilijk door de coronacrisis en de Brexit: in 2020 vervoerde het maar 750.000 reizigers, tegen 2,5 miljoen in 2019. De omzet daalde met 57 procent tot 202,4 miljoen euro.