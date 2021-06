Onderzoek toont aan: corona is gevoeliger voor mooi weer dan gedacht

De coronacijfers dalen aan een rotvaart, en het “seizoenseffect” blijkt daarin een grotere rol te spelen dan aanvankelijk gedacht. Onderzoek van de universiteit van Oxford toont aan dat zomerweer het virus net zozeer terugdringt als de sluiting van scholen of universiteiten. “Maar andere factoren zijn nóg belangrijker.”

