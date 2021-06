Italiaanse televisie deelt beelden van ongeval met kabelbaan

De Italiaanse televisiezender TG3 heeft beelden bemachtigd van de kabelbaanramp die vorige maand aan veertien mensen het leven heeft gekost in het Italiaanse Stresa.

Op het filmpje, dat de zender deelde, is te zien hoe de cabine met de slachtoffers nog maar enkele meters is verwijderd van het station op de top van de berg Mottarone als plots een kabel breekt. De cabine schiet daarna in hoog tempo omlaag langs een andere kabel en crasht uiteindelijk op de berg. Slechts één inzittende overleefde de ramp. De kleuter Eitan belandde zwaargewond in het ziekenhuis. Het gaat ondertussen beter met het kind, maar Eitan verloor zijn ouders, broer en overgrootouders bij het ongeval.

(Lees verder onder de video)

Video: Reuters

Aanklagers zeggen dat het kabelbaanbedrijf vanwege technische problemen een noodrem had gedeactiveerd die het drama had kunnen voorkomen. Drie medewerkers werden intussen opgepakt. De kabelbaan was nog maar net heropend na een lange onderbreking wegens de coronapandemie.