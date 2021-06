Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA): “Mondmaskers en sociale afstand loslaten op 1 september”

“Het streefdoel van Vlaanderen om terug te keren naar een zo goed als normaal leven op 1 september blijft behouden. Het loslaten van social distancing en mondmaskers zie ik in dat perspectief.” Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdag in het parlement na een vraag van Stephanie D’Hose (Open VLD).

“Ook in augustus moet dat al mogelijk zijn, indien er voldaan wordt aan een aantal belangrijke voorwaarden,” vervolgde Jambon, “zoals het Covid Safe Ticket of test, ventilatie en crowd management. Voor 1 september streven we ook naar de opheffing van de maximale aantallen binnen en buiten.”

De minister-president wil op de volgende Overlegcomités streven naar een zo volledig mogelijke uitvoering van het Vlaamse ‘plan van de vrijheid’. “Ik ga vrijdag dan ook proberen om de maatregelen voor juli en augustus zo dicht mogelijk bij dat plan te krijgen.”