ECB geeft Crelan nog een derde kans voor overname AXA Bank

De Europese Centrale Bank (ECB) biedt aan de Belgische coöperatieve bank Crelan nog eens de mogelijkheid om een aangepast dossier in te dienen voor de overname van AXA Bank. Dat schrijft Trends woensdag. De overname had normaal voor deze zomer moeten afgerond zijn, maar zal nu ten vroegste eind dit jaar goedgekeurd kunnen worden.

Crelan is er nog altijd niet in geslaagd de Europese toezichthouder te overtuigen van haar plannen met AXA Bank, schrijft Trends. Volgens het weekblad is aan Crelan gevraagd om het dossier opnieuw aan te passen, zodat het in september formeel kan worden ingediend. Het zou dan gaan om de derde poging tot goedkeuring door de ECB.

De aankondiging van de overname dateert al van oktober 2019. Enkele maanden later plaatste de ECB volgens Trends vooral vraagtekens bij de financiering van de overname (Crelan zou te weinig kapitaal overhouden, red.) en bij de IT-integratie. Eind 2020 kwam er een tweede poging, nadat Crelan een kapitaaloperatie had aangekondigd, maar die voldeed niet volgens de ECB. Nu zou aan Crelan dus een ultimatum zijn gesteld om tegen september een nieuw dossier in te dienen.

Volgens Trends vraagt de ECB “een sterker financieel plan en meer garanties dat de IT-migratie zonder incidenten zal verlopen”.

Een fusie tussen AXA Bank en Crelan creëert de nummer vijf op de Belgische bankenmarkt.