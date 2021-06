Vertrouweling Congolese president ziet straf in beroep gereduceerd tot 13 jaar cel

In de Democratische Republiek Congo (DRC) zag het politieke kopstuk Vital Kamerhe, die een jaar geleden tot twintig jaar dwangarbeid werd veroordeeld wegens misbruik van overheidsgeld, dinsdag zijn straf voor het hof van beroep in Kinshasa-Gombe gereduceerd tot dertien jaar cel. Dat heeft zijn advocaat, meester Jean-Marie Kabengela, gezegd, zonder meer commentaar te geven.

De 62-jarige Vital Kamerhe, kabinetschef van de Congolese president Félix Tshisekedi en voormalig voorzitter van het Congolese parlement, werd in juni 2020 schuldig bevonden nadat hij er samen met twee anderen van beschuldigd was zowat vijftig miljoen dollar aan overheidsgeld te hebben verduisterd. Het geld was eigenlijk bestemd voor de bouw van duizenden sociale woningen in het kader van een noodprogramma van president Tshisekedi.

De straf van de Libanese zakenman en medebeschuldigde Jammal Samih werd in beroep teruggebracht van twintig naar zes jaar en de derde beschuldigde kreeg één jaar opgelegd in plaats van twee, aldus nog Kabengela.

De uit Bukavu, in het oosten van de DRC, afkomstige Kamerhe geldt als een zwaargewicht in de Congolese politiek. Hij was bij de verkiezingen van eind 2018 Tshisekedi”s voornaamste bondgenoot. Zelf zegt de politicus onschuldig te zijn en zijn aanhangers spreken van een “politiek proces” waarbij wordt geprobeerd om te verhinderen dat Kamerhe zich kandidaat zou stellen bij de presidentsverkiezingen in 2023.

De arrestatie van en de rechtszaak tegen Kamerhe zijn in Kinshasa vaak geduid vanuit de machtsstrijd tussen president Tshisekedi en zijn nog altijd zeer machtige voorganger Joseph Kabila.