Belg krijgt 50 jaar cel voor rituele moorden op zijn kinderen in Spanje, vrouw wordt geïnterneerd

Een Belgische vader is woensdag in Valencia veroordeeld tot 50 jaar celstraf. Zijn Spaanse vrouw wordt geïnterneerd. Ze stonden terecht voor de rituele moord op hun kinderen van 3 jaar en van 5 maanden oud. Het koppel leefde in een kraakpand en zag overal complotten. De vrouw houdt vol dat ze handelde in opdracht van god.

De ouders, een Spaanse vrouw en een Belgische man, woonden met hun twee kinderen in mensonwaardige omstandigheden in het Spaans dorpje Godella, niet ver van Valencia. Zonder water of elektriciteit. En met weinig eten. Het grootste deel van de dag waren Gabriel Carvajal en zijn vriendin Maria Gombau high van de marihuana die ze rookten. De kinderen moesten hun plan trekken.

Gombau’s eigen moeder had de politie al eens verwittigd omdat ze zich zorgen maakte over het welzijn van haar kleinkinderen. Maar de agenten die ter plaatse gingen, schreven in hun verslag “dat het om een familietwist ging”.

Op 14 maart 2019, enkele weken na het politiebezoek, sloegen buren alarm. Ze hadden de buurman en de halfnaakte buurvrouw zien vechten. Daarna liep de vrouw, die bebloed was, weg.

Toen de Spaanse guardia civil ter plaatse kwam, reageerde de echtgenoot erg verward. De twee kinderen van het koppel waren nergens te bespeuren. En bij het zwembad lag er bloed.

“Opdracht van god”

De vader kon amper iets zinnigs zeggen en al helemaal niet uitleggen waar zijn twee jonge kinderen waren. Zijn vrouw werd uiteindelijk pas de volgende dag gevonden: ze lag halfnaakt en in foetushouding verborgen in een grote, lege ton.

In stukken en brokken vertelde ze een verhaal over een pedofiele sekte die hun kinderen wilde ontvoeren. En dat ze daarom ’s nachts om beurten de wacht hielden. Ze hadden het ook over “een opdracht van god om de kinderen te doden”.

De Belg vroeg vorige week, toen de rechtbank hem het laatste woord gaf voor de jury zich terugtrok, de vrijspraak. “Zij heeft het gedaan”, klonk het. “Ik sliep.”

De vrouw was zwaar psychotisch, zo oordeelden de wetsdokters en de gerechtspsychiaters. Ze had het over een zuiveringsritueel in het zwembad. De kinderen zouden daarbij verdronken zijn. De lichamen had ze begraven op het verlaten terrein rond de woning. Daar werden ze inderdaad gevonden. Begraven in een put.

Maar, verklaarde de wetsdokter, ze stierven niet door verdrinking. De kinderen kregen rake klappen met een stomp voorwerp. En ze werden hard met het hoofd tegen de grond geslagen. Daarbij verloren ze veel bloed.

De Belg Gabriel Carvajal, een uitgeweken Brusselse straatmuzikant, kreeg woensdag 50 jaar cel of 25 jaar voor elke moord.

Maria Gombau, die als daderes wordt beschouwd, wordt geïnterneerd en zal zo snel mogelijk van de gevangenis overgebracht worden naar een psychiatrische kliniek waar ze zal behandeld worden.