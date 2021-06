Bevolkingsgroei gehalveerd door corona: “Gemiddelde levensverwachting is met één jaar gedaald”

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog zijn meer mensen overleden dan er geboren zijn. En dat is grotendeels te wijten aan de oversterfte door de coronacrisis. Volgens Sciensano gaat het over 17.966 extra doden, of een stijging van bijna zeventien procent. En dat is iets wat we volgens demograaf Patrick Deboosere (VUB) zelden meemaken. “De mensen die zijn gestorven, konden in veel gevallen nog jaren leven, ook de ouderen.”