Eindelijk duidelijkheid: Jan Vertonghen is fit voor Denemarken

Vijfentwintig Rode Duivels trainden woensdagavond in het Parkenstadion van Kopenhagen. Ook Jan Vertonghen die zonder reactie aan zijn enkel donderdag de aftrap van de wedstrijd tegen Denemarken (18 uur) kan halen.

Als eerste stond hij woensdag op het trainingsveld in het Parkenstadion. Jan Vertonghen is verlost van zijn enkelblessure en popelt om zijn 129ste wedstrijd voor België te spelen. Of dat ook gebeurt hangt van een eventuele reactie af. Thomas Vermaelen staat klaar om in te vallen.

Ook Kevin De Bruyne, Eden Hazard en Axel Witsel trainden mee. Ze zijn medisch fit, maar of ze ook zullen starten is erg onzeker. Roberto Martinez wees er in zijn persconferentie op dat de Duivels twee matchen in vijf dagen moeten spelen. Na Denemarken donderdag wacht maandag al Finland. De spelers die terugkeren uit blessure worden geleidelijk aan gebracht om klaar te zijn voor de 1/8ste finales. Van Witsel zei de bondscoach al dat hij zeker niet start en dat geldt vermoedelijk ook voor De Bruyne en Hazard.

De enige speler die out is, is Timothy Castagne. De rechtsachter werd dinsdag zes uur lang geopereerd en staat voor een lange revalidatie. “Spelen in dit toernooi zit er sowieso niet in”, zegt Martinez. “Maar we hopen zo lang mogelijk in het toernooi te blijven zodat hij ons nog kan bezoeken.”

Foto: Isosport