Curator van catering- en evenementenbureau Point Urbain claimt één miljoen euro van Sihame El Kaouakibi

Er hangt Sihame El Kaouakibi en haar vriendin Erika Nguyen een persoonlijke claim van één miljoen euro boven het hoofd. Dat is bevestigd aan VTM Nieuws. De curator van Point Urbain vindt dat Sihame en Erika persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuldenput die ze achterlieten in de vennootschap. Het is de eerste keer dat El Kaouakibi persoonlijk gedagvaard wordt.