Vital Borkelmans niet langer bondscoach van Jordanië

Vital Borkelmans is niet langer de bondscoach van Jordanië. Borkelmans was sinds 2018 aan de slag in het Midden-Oosten, maar een 1-0-nederlaag tegen Australië in de WK-kwalificatiecampagne kostte hem de kop. Door de nederlaag kan Jordanië zich niet meer plaatsen voor het EK van 2022 in Qatar. In januari 2019 haalde Borkelmans met het land nog de 1/16de finale van de Asian Cup.

“Gebaseerd op de mindere prestaties van het nationale team in de kwalificaties en op de resultaten die niet stroken met de verwachtingen, is de Executive Board vandaag samen gekomen. Daarbij is beslist dat het ontslag van zowel hoofdcoach Vital Borkelmans en diens assistent Stephan Van der Heyden geaccepteerd is”, klinkt het in een mededeling op de website van de Jordaanse voetbalbond.

Eerder was Borkelmans van 2012 tot 2016 assistent bij de Rode Duivels onder Marc Wilmots.