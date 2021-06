Conner Rousseau kiest voor omstreden Johnson & Johnson-prik: “Bijsluiter van Dafalgan vermeldt ook nierfalen”

Sint-Niklaas - Vooruit-voorzitter Conner Rousseau liet woensdagavond het wat omstreden Johnson & Johnson-vaccin zetten in het vaccinatiecentrum van Sint-Niklaas.

“Ik stond op de Qvax-reservelijst en kreeg bericht dat ik een prik kon krijgen”, zei de Vooruit-voorzitter woensdagavond terwijl hij op zijn spuit wachtte. “Dus ben ik meteen gekomen. Ik wil zo snel mogelijk weer van de vrijheid genieten, en ik ben niet alleen. Voor veel jongeren is dat erg belangrijk.”

Eigenlijk moest Rousseau een Pfizer-vaccin krijgen. “Maar nog tijdens ons gesprek kwam er een Johnson & Johnson-vaccin vrij. Ik zei: geef mij dat maar, dan kan de Pfizer naar iemand anders gaan.” Dat Johnson & Johnson maar één prik vraagt, is ook mooi meegenomen. “Dan ben ik net op tijd voor de zomer beschermd.”

In Sint-Niklaas waren er woensdagavond al zo’n 1.500 Johnson & Johnson-vaccins gezet. Sinds dinsdag kunnen mensen jonger dan 41 jaar zich daarvoor inschrijven, op eigen risico, nadat een vrouw overleed na een zeldzame bijwerking. “Goh, alle medicijnen hebben een risico”, zegt Rousseau. “De bijsluiter van Dafalgan vermeldt ook nierfalen. Als het echt gevaarlijk was, zouden ze het wel niet toelaten.” De partijvoorzitter had vlak na de prik alleszins nergens last van. “Een beetje stijf in de arm, meer niet.”