BBC-reporter belaagd door boze actievoerders na briefing over het coronavirus

BBC-journalist Nick Watt briefte de kijkers van de Britse zender maandag over het coronavirus vanuit Downing Street, maar moest het na zijn verslag op een lopen zetten. Op hetzelfde moment was een betoging bezig tegen de coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk en de boze actievoerders waren niet tevreden met de aanwezigheid van de politieke analist. Watt zette een spurt in en kon zichzelf in veiligheid brengen nabij de ambtswoning van de Britse premier.