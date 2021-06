Familieman Emile Mpenza werkt in de schaduw aan nieuwe carrière: “Op een dag zie je me tekeergaan als Simeone”

Vandaag is Romelu Lukaku de chouchou van de natie, twee decennia geleden leidde Emile Mpenza (42) tot menige spontane ovulatie. De spits die ons heel even deed dromen op Euro 2000 droeg die status als een kruis en blijft tot op vandaag allergisch voor spotlights. In de lommer van een gezinsleven aan de kust werkt hij aan een nieuwe carrière.