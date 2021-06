3M kreeg in 2018 nog 200.000 euro ecologische subsidie

Kort nadat 3M had afgesproken om 75.000 euro op te hoesten voor de bodemvervuiling bij de werken van de Oosterweelverbinding, vroeg én kreeg het bedrijf van de Vlaamse overheid een ecologiepremie van ruim 200.000 euro.

De subsidie voor 3M kwam er nadat het bedrijf een dading had gesloten waarin werd afgesproken dat de bouwheer van de Oosterweelverbinding, en dus de Vlaamse belastingbetaler, voor 63 miljoen euro zou investeren om de bodemvervuiling terug te draaien. De eigen bijdrage van 3M viel daarbij lager uit dan de subsidie die ze even later kreeg.

Het is het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (Vlaio) dat de ‘Strategische Ecologiesteun’ toekende in 2018 – toenmalig Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA) bracht in dat jaar nog een bedrijfsbezoek aan de site in Zwijndrecht. Huidig minister Hilde Crevits (CD&V) bevestigt dat de steun werd aangevraagd en goedgekeurd.

De subsidie heeft op zich niets met de bodemvervuiling te maken. Het geld was bedoeld voor “een nieuwe thermische oxidatie-eenheid en extra meetapparatuur, wat zal leiden tot een reductie van broeikasemissies”, zegt Vlaio. “Door het investeren in de betere werking van de behandeling van de broeikasgassen helpt 3M Belgium mee om de Vlaamse milieudoelstellingen te halen. Bovendien zal dit investeringsproject bijdragen tot de verduurzaming en meer stevige verankering van de productie-installaties in Zwijndrecht.”

Bedrijven kunnen zo’n subsidie aanvragen voor 30 procent van de eigen investering. Tussen 2015 en 2019 werd ze gemiddeld drie keer per jaar toegekend, bijna uitsluitend aan grote ondernemingen. Dit jaar kregen de producent van Pringles in Mechelen en een recyclagebedrijf in Beerse al Strategische Ecologiesteun.