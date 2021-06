Stroompanne nekt Geoffrey Mujangi Bia: politie treft ruim 1.000 wietplanten aan bij ex-Rode Duivel

Ex-Rode Duivel Geoffrey Mujangi Bia (31) is woensdag aangehouden door de onderzoeksrechter in Brussel. De politie trof een wietplantage aan in zijn kelder in zijn huis in Zellik bij Asse. Het is lang niet de eerste keer dat hij in opspraak komt. In 2005 werd hij bij Anderlecht zelfs ontslagen omdat hij betrapt was op diefstal van gsm’s en schoenen.