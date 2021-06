Bomalarm net voor tweede EK-match van Italië: explosief gevonden in auto vlak bij stadion in Rome

Voor de Italiaanse nationale ploeg er aan hun tweede match van het EK voetbal begon, was er woensdagavond even een bomalarm vlak bij het Stadio Olimpico in Rome. Dat melden verscheidene Italiaanse media.

Rond 17.40 uur, toen veel Italiaanse fans op weg waren naar het stadion, werd de politie verwittigd. In de wijk Prati nabij het Piazza Mancini, op een paar kilometer van het stadion, bevond zich een wagen met verdachte kabels. De ordediensten en de ontmijningsdienst kwamen meteen ter plaatse en de ruime omgeving werd afgesloten. Ter plaatse werd vastgesteld dat het inderdaad om een - zelfgemaakte - bom ging. Het explosief kon intussen op een veilige manier onschadelijk worden gemaakt.

De auto waarin de bom gevonden werd, is eigendom van Marco Andrea Doria, een verantwoordelijke voor de herontwikkeling van parken en historische villa’s in de Italiaanse hoofdstad. De speurders denken dat er geen link is met het EK voetbal, maar gaan uit van een poging tot persoonlijke afrekening met Doria.

Burgemeester Virginia Raggi tweette al over het incident. “Dit is een zeer ernstig feit, ik betuig mijn solidariteit aan Marco Andrea Doria”, schreef ze onder meer.