Het rapport dat vier jaar geleden al waarschuwde voor groenten uit PFOS-grond, maar in de schuif verdween

Al in 2017 adviseerde toxicoloog Jan Tytgat het: eet geen eieren of groenten afkomstig uit met PFOS vervuilde grond, en laat er geen kinderen in de zandbak spelen. Zo staat het zwart op wit in een rapport dat hij maakte op vraag van Oosterweel-bouwheer Lantis. Die bezorgde het rapport toen al aan afvalstoffenmaatschappij Ovam.