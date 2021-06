Geen gratie voor wegpiraten: tolerantiemarges van flitspalen worden afgeschaft

Wegpiraten zullen in de toekomst beboet worden zodra ze te snel rijden. Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil af van de tolerantiemarges die sommige parketten hanteren bij het flitsen, waardoor de politie vaak milder is dan de wet voorziet. Er worden alvast extra politierechters aangeworven om de verwachte toename te verwerken.

Wie in Brussel te snel door een straat rijdt waar je maar 30 kilometer per uur mag, vindt de dagen erna niet noodzakelijk een snelheidsboete in zijn brievenbus. Zelfs als zijn auto duidelijk geflitst ...