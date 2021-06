OH Leuven dreigt topschutter kwijt te spelen: Swansea heeft grof geld over voor Thomas Henry

De interesse was er al langer. Maar nu wordt Swansea, dat in de Engelse Championship uitkomt, ook concreet voor Thomas Henry (26). Om de Franse topschutter van OHL aan boord te halen, hebben de Engelsen een kleine zes miljoen euro veil. Als de deal doorgaat, zou het transferrecord van de Leuvenaars in één klap meer dan verzevenvoudigd worden.

Het zou een goeie vraag zijn voor in een voetbalquiz. Wie is de duurste uitgaande transfer ooit van OHL? We gaan het antwoord prijsgeven: Jordan Remacle, die in 2012 naar AA Gent verkaste voor 815.000 ...