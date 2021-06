Raketlanceerders Jürgen Conings hadden niet in wapendepot mogen liggen

De raketlanceerders die de gevluchte militair Jürgen Conings in de kazerne van Leopoldsburg heeft gestolen, mochten daar niet opgeslagen liggen. In dat wapendepot geldt enkel een licentie voor munitie van lichte wapens, niet voor zulke zware wapens. Dat blijkt uit het tussentijdse inspectierapport van Defensie over de zaak Jürgen Conings.

De bedoeling van het rapport is na te gaan wat er fout is gelopen in de opvolging van Conings. De parlementsleden van de commissie defensie mochten dat woensdag inkijken. Het rapport schetst, naast slordige controle op wapens, een opeenstapeling van slechte informatiedoorstroming, foute communicatie en personeelstekort.

In het parlementaire debat kondigde defensieminister Ludivine Dedonder (PS) aan dat ze maatregelen neemt om dat te vermijden. Zo komt er een betere samenwerking tussen defensie, het gerecht en de militaire inlichtingendienst Adiv. Ook versnelt ze de extra aanwervingen bij Adiv en wil ze de interne communicatie binnen het leger verbeteren.

Over twee weken publiceert ook het Comité I, dat toezicht houdt op de inlichtingendiensten, een rapport over de zaak.