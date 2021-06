Tricolore gips gewild onder pechvogels: “Als we zo het leed kunnen verzachten, doen we dat graag”

Zulte / Waregem - Opvallend beeld in het Waregemse Lourdesziekenhuis gisteren. De ene na de andere patiënt kwam buiten met een tricolore gipsverband, iets wat er zeer gewild is in deze EK-tijden. “Woensdagvoormiddag vroegen minstens tien patiënten om een gips in de driekleur”, zegt Pascal Lobbens, die in het ziekenhuis de gipsverbanden aanbrengt. Jurgen Dejaeghere (46) uit Zulte was een van hen. “Ik moest naar het ziekenhuis om mijn verzwikte enkel in het gips te laten steken. In de gang zag ik plots een vrouw met zo’n tricolore gips. Ik wist niet dat het kon, zo’n gips in de Belgische driekleur.”

“We doen het nochtans al lang”, zegt gipsmeester Lobbens. “Zo wordt ook blauw-zwart regelmatig gevraagd. Maar het gebeurt maar als er een kampioenschap of toernooi is. We maken er geen reclame voor, maar patiënten zien het van elkaar en dan willen ze er ook een.”

Een driekleurige gips kost de gipsmeester weinig extra moeite, en je betaalt er ook niet extra voor. “Voor een onderbeen heb ik sowieso drie rolletjes nodig. In dit geval gebruik ik gewoon drie verschillende kleuren. Een arm is iets moeilijker, maar als we door dat extra werk het leed bij de patiënten wat kunnen verzachten, doen we dat graag.”

Over een tweetal weken moet het gips van Jurgen vervangen worden. “Hopelijk kan ik dan opnieuw voor de driekleur gaan. Als de Duivels dan al uit het toernooi liggen, zal ik toch eens extra nadenken.”