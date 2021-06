Anderlecht schakelt versnelling hoger na vertrek Nmecha: Franse spits Evann Guessand (19) in beeld

Anderlecht heeft heel wat huiswerk op de transfermarkt. De prioriteit is een nieuwe spits om Lukas Nmecha te vervangen. Paars-wit volgt daarvoor meerdere pistes, maar Evann Guessand (19) van Nice werd alvast gescout. Nog positief nieuws is dat Yari Verschaeren (19) eindelijk bijtekende tot 2024.

Anderlecht heeft amper nog aanvallers over. Nmecha, Dimata en Diaby zijn weg, terwijl de overblijvers Thelin, Colassin en Dauda heten. Paars-wit heeft nieuwe spitsen nodig en speurt de markt af. Eén talent dat werd doorgelicht is Evann Guessand, een jonge Fransman met Ivoriaanse roots die werd opgeleid bij Nice. Hij mocht aan de Cote d’Azur ook debuteren in het eerste elftal in de Franse beker, maar werd afgelopen seizoen uitgeleend aan het Zwitserse Lausanne. Daar liet de dynamische spits een goeie indruk achter met 7 goals en 5 assists in 38 matchen.

Guessand is nog geen afgewerkt product, maar heeft potentieel. Bovendien lijkt hij betaalbaar. Nice lichtte weliswaar een optie, maar de spits ligt maar één jaar meer vast tot 2022. Anderlecht is evenwel niet de enige gegadigde. Ook de Engelse clubs Newcastle en Southampton hebben de jeugdinternational op hun lijst staan en her en der wordt hij zelfs aan Cercle gelinkt, maar dat zal wel via Monaco verlopen. Afwachten of Guessand eerste keuze wordt bij Anderlecht.

The kid stays

Wie wel eindelijk een keuze maakte, is Yari Verschaeren. Na maanden aarzelen heeft de offensieve middenvelder zijn contract dat afliep in 2022 dan toch verlengd tot 2024. Zo moet hij niet verkocht worden en kan hij volgend jaar niet transfervrij vertrekken.

LEES OOK. Kogel is door de kerk: Yari Verschaeren verlengt contract bij Anderlecht tot 2024