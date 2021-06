Spanjaard veroordeeld voor vermoorden en opeten van zijn eigen moeder

Een Spaanse man van 28 is veroordeeld tot vijftien jaar cel voor de akelige moord op zijn eigen moeder. Alberto Sánchez Gómez had de vrouw in haar appartement in Madrid gewurgd, in stukken gesneden en opgegeten.

Het was een vriend van de familie die begin 2019 alarm sloeg over het lot van María Soledad Gómez, een vrouw van 66 die in het oosten van de Spaanse hoofdstad samenwoonde met haar zoon. Of zijn moeder thuis was, had de familievriend gevraagd aan Alberto Sánchez Gómez. “Ja”, had de twintiger gezegd. “Ze is hier. Ik heb haar opgegeten, stukje per stukje, samen met de hond.” De politieagenten die ter plaatse kwamen, ontdekten tot hun afgrijzen dat Sánchez niet had gelogen. In het appartement vonden ze overal stukken van het lichaam van de vrouw, sommige in plastic potjes, andere in bureauladen. Andere delen had hij in de twee weken voordien opgegeten, en aan zijn hond gegeven.

Nu is Sánchez veroordeeld tot vijftien jaar cel voor moord, en tot nog eens vijf maanden voor lijkschennis. Hij moet zijn broer ook 60.000 euro schadevergoeding betalen. De man - een werkloze ober, wiens vader overleed toen hij vijftien was - had aangevoerd dat hij een psychose had op het moment van de feiten. Dat hij stemmen had gehoord die hem hadden opgedragen om zijn moeder te vermoorden, maar dat hij zich niet kon herinneren dat hij haar ook echt had gedood, laat staan dat hij haar lichaam nadien in ontelbare stukken had gezaagd en gesneden.

Maar de rechtbank hechtte geen geloof aan die uitleg. Volgens Spaanse media was Sánchez voorheen al gekend bij de politie voor geweld tegen zijn moeder, en was er op het moment van de feiten een contactverbod van kracht. Tijdens het proces werd ook duidelijk dat hij haar had gewurgd tijdens een nieuwe ruzie.