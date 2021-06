Onze reporters trokken op bedevaart met Deense fans naar de muur van Eriksen: “De match tegen de dood hebben we al gewonnen”

Het beeld van zijn ploegmaats die een muur vormden rond de neergevallen Christian Eriksen ging de wereld rond. En nu heeft de Deense sterspeler een tweede muur gekregen. Een houten wand van 10 meter breed in Kopenhagen is in drie dagen tijd uitgegroeid tot een bedevaartsoord waar voetbalfans collectief de shock proberen van zich af te schrijven. Onze reporters trokken op bedevaart en voelden hoe relatief voetbal is geworden voor de Denen.