Onderste steen moet boven in PFOS-dossier en dus grijpt Vlaams Parlement naar drastische maatregelen

Het Vlaams Parlement heeft woensdagavond laat de oprichting van een onderzoekscommissie goedgekeurd voor het dossier van de PFOS-vervuiling in en rond Zwijndrecht. Het gebeurde nog maar één keer eerder dat op Vlaams niveau zo’n drastische stap werd genomen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) riep vorige week zelf op tot de oprichting van de commissie. De oppositie nam daarop meteen initiatief. De meerderheidspartijen konden zich daar aanvankelijk niet in vinden, maar Open Vld ging als eerste overstag. Intussen zijn alle partijen voorstander van de oprichting.

Die is nodig ook, want de regering kon zich woensdag tijdens het actua­debat amper verweren ­tegen de vragen van de oppositie. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) moest toe­geven dat ze tot een week geleden nog nooit had gehoord van de omstreden dading tussen 3M en Lantis.

“Hoe kan het dat een ­minister die de verantwoordelijkheid Mobiliteit bijna twee jaar geleden heeft overgenomen, nu komt zeggen dat ze niet op de hoogte was?”, sneerde Groen-fractie­leider Björn Rzoska. PVDA’er Jos D’Haese haalde een vervuild ei boven – “vol smeerlapperij” – en wierp de regering voor de voeten dat de “bevolking dat nu niet meer mag eten. Anders hadden ze het misschien aan hun kinderen gegeven”. Vlaams Belang-fractie­leider Chris Janssens spreekt van “schuldig ­verzuim”.

Terwijl de regering zich bezighoudt met de stappen die moeten worden genomen om de bevolking nu te beschermen, zal de onderzoekscommissie zich voornamelijk over het verleden van het dossier buigen. Volgende week moet duidelijk worden wie allemaal in de commissie zal zetelen en hoe die de zaken zal aanpakken. Zeker is dat heel wat politici de revue zullen passeren. Hoeveel precies, zal afhangen van hoever de commissie teruggaat. De lijst met politici die de voorbije jaren op een of andere manier bevoegd waren, is in ieder geval lang.