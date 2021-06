Medeleven, geen medelijden: Rode Duivels op zoek naar 6 op 6 tegen getormenteerd Denemarken

Je hebt in voetbal doorgaans twee kleuren: zwart en wit. Of je hebt gefaald, of je hebt gewonnen. Daartussen is er niets. Alleen vanavond zou het in Denemarken-België na het bijna-drama met Christian Eriksen wel eens grijs kunnen worden. Kunnen beide landen de knop omdraaien?

De Denen zeggen dat ze er klaar voor zijn. Maar hoe zou het écht gaan met de Denen? Ze hebben met Christian Eriksen vier dagen geleden nog een ploegmaat, een vriend, bijna zien sterven op een voetbalveld. Dezelfde avond hebben ze nog half verdwaasd een wedstrijd gespeeld en nu moeten ze alweer aan de bak. Met de ploegmaat gaat het beter. En met hen? Vinden ze het normaal dat de wereld en het EK alweer gewoon doordraait?

Voetbal kan het medicijn zijn. Indien zo, dan zou Denemarken er het liefst een overdosis van slikken. Een zege op een EK, bijvoorbeeld. Coach Kasper Hjulmand en de spelers Thomas Delaney en Yussuf Poulsen lieten al blijken dat ze stilaan genoeg hebben van de vragen over ‘het drama’. Zij willen voetballen. En winnen voor Eriksen.

Daar ligt de val voor de Rode Duivels. Ze kennen veel spelers bij de onfortuinlijke tegenstander. Sympathieke jongens waardoor de band soms innig is. Ze hebben berichtjes van steun gestuurd, sommigen hebben zelfs aan de lijn gehad. Het was even niet jennen of lachen. Neen, het was serieus. Medeleven, medelijden.

Foto: AP

Hoe gaat dat vanavond op het veld? De Denen zeggen dat ze er klaar voor zijn, het zou hen zelfs extra motiveren beweren ze. Vind for Christian, winnen voor Christian. De Belgen beweren er ook klaar voor te zijn. Romelu Lukaku nam zelfs het woord “meedogenloos” in de mond.

Ferme bondscoach

Roberto Martinez was voor zijn doen ook ferm. “We leven mee met Eriksen en willen hem zo snel mogelijk weer op het veld zien, maar we zijn hier op een toernooi, hier gaat het om winnen”, aldus de bondscoach. “Er wordt van ons verwacht dat we er helemaal voor gaan. Het feit dat het nu beter gaat met Christian Eriksen is bijna een feest. We zijn daar blij om. Maar de knop moet om. Dit is een EK, we werken hier al drie jaar voor.”

De jongste dagen is er gewerkt om de Duivels weer de goede focus te bezorgen. Dat zou zonder mental coach gebeurd zijn, terwijl de Denen er vier in huis haalden.

Winst betekent dat de Rode Duivels op de laatste speeldag tegen Finland genoeg hebben aan een gelijkspel om als groepswinnaar de tweede ronde in Sevilla af te werken. Sommigen opperen dat een tweede plaats beter zou zijn om Frankrijk, als het zijn groep wint, in de halve finale te vermijden. “Aan dat rekenen doen we niet mee”, aldus Martinez. Winnen dan maar.

