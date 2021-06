Krik begeeft het: man na uur dood teruggevonden onder bestelwagen op oprit

Pittem / Izegem - Langs de Meulebekestraat in Pittem is een man gekneld geraakt onder een bestelwagen. De Izegemnaar lag onder het voertuig om een herstelling uit te voeren, maar om nog onduidelijke reden begaf de krik het. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar dat haalde niets uit.

Omstreeks 20.45 uur werden de hulpdiensten opgeroepen om een geknelde man te bevrijden. Het bleek te gaan om een Izegemnaar die op bezoek was bij familie of vrienden in Pittem en er geregeld op de oprit naast de woonst ter hoogte van huisnummer 71 herstellingen uitvoert aan wagens. Dat liep vanavond echter fout toen de krik het begaf en de man gekneld geraakte onder de bestelwagen.

Volgens buurtbewoners kwam een vrouw na ruim een uur kijken waar de man zo lang bleef en vond ze hem gekneld onder het voertuig. Daarop verwittigde ze de hulpdiensten. Die kwamen ter plaatse, bevrijdden de man uit zijn benarde positie met een speciaal kussen en probeerden hem nog te reanimeren. Helaas was de man reeds overleden.

De hulpdiensten benadrukken nog eens het belang om extra veiligheidsblokken te gebruiken bij herstellingswerken onder een voertuig.