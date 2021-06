Coronavaccin van Duitse CureVac haalt (voorlopig) slechts effectiviteit van 47 procent

Het coronavaccin dat de Duitse onderneming CureVac ontwikkelt, heeft volgens een eerste tussentijdse analyse een voorlopige werkzaamheid van slechts 47 procent. Dat heeft het bedrijf woensdagavond meegedeeld.

Volgens de eerste resultaten van een grootschalige klinische studie voldoet het kandidaat-vaccin niet aan de vooraf opgestelde criteria. De doeltreffendheid van 47 procent van het vaccin CVnCoV geldt ongeacht de ernst van de ziekte, zo blijkt nog uit de mededeling.

De studies worden wel voortgezet. “De uiteindelijke effectiviteit kan nog veranderen”, zegt CEO Franz-Werner Haas. “We hadden gehoopt op sterkere resultaten in de tussentijdse analyse, maar we hebben ontdekt dat het moeilijk is om een hoge werkzaamheid te bereiken met deze ongekende reeks van virusvarianten”, zo klinkt het nog.

Effectiviteit bij 60-plussers niet bewezen

De resultaten zijn gebaseerd op 134 Covid-19-gevallen bij zo’n 40.000 vrijwilligers in Latijns-Amerika en Europa, van wie 2.000 in België. Volgens het bedrijf leidden minstens 13 virusvarianten tot de besmettingen in de studie, waarbij 57 procent meer besmettelijke varianten waren.

CureVac meldt ook dat de tussentijdse resultaten suggereren dat het vaccin effectief is voor jongere deelnemers, maar dat effectiviteit niet bewezen is bij 60-plussers, die nochtans het hoogste risico lopen op ernstige Covid-19. Het CureVac-vaccin werkt met de techniek van mRNA, zoals Pfizer/BioNTech en Moderna, die een effectiviteit van zo’n 90 procent optekenden. CureVac zou wel op een minder lage temperatuur bewaard moeten worden.

De voorlopig lage effectiviteit is een tweede tegenslag voor de studie, nadat steeds meer deelnemers afhaakten omdat ze intussen in aanmerking kwamen voor de reguliere vaccinatiecampagne.

2,9 miljoen dosissen voor België

De Europese Commissie had in november met CureVac een deal bereikt voor de aankoop van 225 miljoen dosissen van het vaccin, met een optie op nog eens 180 miljoen dosissen. België heeft ingetekend op 2,9 miljoen dosissen. Het vaccin werd vanaf eind juni verwacht en werd al bestudeerd door het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA).

CureVac wordt gesteund door investeerders Dietmar Hopp, de Gates Foundation, GlaxoSmithKline (GSK) en de Duitse overheid. GSK ging ermee akkoord samen te werken voor de productie en de ontwikkeling van vaccins van de volgende generatie.

Het aandeel van CureVac verloor meer dan 50 procent na de aankondiging van de voorlopige studieresultaten.