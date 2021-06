Biden en Poetin: voor sfeer en gezelligheid een nul

“Openhartig en vruchtbaar”, noemden Vladimir Poetin en Joe Biden hun gesprek in Genève. De presidenten probeerden vooraf zelfs te glimlachen voor de foto, maar echt hartelijk werd de ontmoeting niet. Blijven de relaties zuur, dan is de normalisering wel in­gezet. Deze zomer nog ­keren de Russische en Amerikaanse ambassadeurs terug op hun post. Er is zelfs “een glimp van hoop op wederzijds vertrouwen”, zei Poetin.