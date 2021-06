Sammy Mahdi en Sophie Wilmès bezoeken vluchtelingenkamp op Lesbos: “Dit is duidelijk Moria 2.0”

Het Mavrovouni-opvangkamp op Lesbos moest een tijdelijke oplossing zijn, na de brand in Moria in september vorig jaar. Maar vandaag overleven migranten er nog altijd in grauwe tenten. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès gingen poolshoogte nemen.