Burgemeester van Zwijndrecht “verbaasd en beetje boos” over gebrek aan communicatie over PFOS-vervuiling

Zwijndrecht - De burgemeester van Zwijndrecht, André Van de Vyver (Groen), reageert “verbaasd en een beetje boos” op het nieuws dat Oosterweel-bouwheer Lantis in 2017 melding maakte van PFOS-vervuiling bij de Oosterweelwerken maar dat die communicatie nooit bij het gemeentebestuur belandde. “Ik heb mijn mailbox nog eens doorzocht, maar niets gevonden”, stelt Van de Vyver schamper.

De mail van Lantis werd gestuurd naar leden van de Vlaamse regering en het Antwerpse stadsbestuur en heel wat van hun kabinetsmedewerkers. Lantis kaart er aan dat de PFOS-verontreiniging veel groter bleek dan verwacht, stelt dat de kans reëel is dat er ook in Zwijndrecht bodemverontreiniging opduikt en stuurt aan op metingen.

Er volgt in 2017 ook nog een rapport van toxicoloog Jan Tytgat, die op de mogelijke gezondheidsrisico’s van PFOS-verontreiniging wijst. Afvalstoffenmaatschappij OVAM beslist uiteindelijk om niet breder over de zaak te communiceren omdat de gemeten waarden onder de toen gehanteerde normen vielen.

“Ook dat rapport van meneer Tytgat hebben wij pas onlangs in handen gekregen”, stelt Van de Vyver. “We hebben, na een melding van een milieu-activist, zélf stalen moeten laten nemen voor de bal aan het rollen is gegaan. Dat is natuurlijk allemaal betreurenswaardig.”

Van de Vyver zegt wel tevreden te zijn dat verschillende instanties nu wel in actie geschoten lijken te zijn. “Er is ook een soort intendant aangesteld door de Vlaamse regering en die man boezemt op het eerste gezicht vertrouwen in”, zegt hij. “Hopelijk zal hij zijn werk goed kunnen doen.”

Het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) wenste niet te reageren op het nieuws over de communicatie uit 2017.