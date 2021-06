Christian Eriksen krijgt defibrillator na hartfalen op EK, Arts vertelt over “emotioneel moment” waarop hij bij bewustzijn kwam

De Duitse UEFA-arts die de Deen Christian Eriksen zaterdag tijdens de wedstrijd met Finland na een hartstilstand reanimeerde, heeft donderdag in de Duitse media verklaard dat het een “heel emotioneel moment” was toen de middenvelder weer bij bewustzijn kwam.

Arts Jens Kleinefeld vertelt hoe de 29-jarige Eriksen enkele minuten hartmassage kreeg en nadien met behulp van een defibrillator gereanimeerd werd. “Ongeveer dertig seconden later opende hij zijn ogen en kon ik hem spreken”, doet Kleinefeld zijn relaas. “Dat was een heel emotioneel moment, want bij dat soort noodgevallen zijn in het dagelijkse leven de kansen op succes veel kleiner.”

“Ik vroeg Eriksen vervolgens of hij weer terug bij bewustzijn was. ‘Ja, ik ben weer onder de mensen’, antwoordde hij me. ‘Verdorie, ik ben nog maar 29 jaar oud.’ Op dat moment wist ik dat hij geen hersenschade opgelopen had en we hem helemaal teruggehaald hadden.”

Foto: DFA via REUTERS

Eriksen kon nadien op de grasmat ook op andere vragen van de arts antwoorden en was volledig bij bewustzijn. “Ik was er toen voor 99 procent zeker van dat zijn toestand stabiel zou blijven”, aldus Kleinefeld nog.

Denemarken verloor de partij tegen Finland met 0-1. Donderdag (18 uur) kijken de Denen in Kopenhagen de Rode Duivels in de ogen.

Intussen is ook duidelijk geworden wat de oplossing is voor het hartprobleem van Eriksen. Een defibrillator. Dat maakte de Deense bond bekend in een tweet.