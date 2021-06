Mobiliteitsspeler Bolt landt in Brussel met 1.100 elektrische steps

Brussel - Het mobiliteitsplatform Bolt plant vanaf vandaag/donderdag 1.100 elektrische deelsteps neer in de negentien Brusselse gemeenten. Bolt wil zichzelf profileren als de meeste milieuvriendelijke deelstepverdeler en wil ook uitbreiden naar andere Belgische steden.

De deelsteps van Bolt vallen meteen op aan hun groene kleur. Het lijkt een bewuste keuze, want de mobiliteitsspeler stelt dat ze de meest milieuvriendelijke steps op de markt zijn. Hun elektrische deelsteps worden opgeladen met 100% groene energie en de materialen zijn 100% recycleerbaar. Het nieuwe model van Bolt weegt slechts 19 kg, waarmee het een licht voertuig is. Het lagere gewicht is te danken aan het feit dat de step is gemaakt van 90% aluminium, wat als bijkomend voordeel heeft dat het recycleerbaar is.

Bolt wil haar steps ook veiliger maken dan die van de concurrenten. Daarom ontwikkelde het bedrijf onder meer een functie in de applicatie voor beginnende gebruikers van deelsteps. Deze modus maakt het mogelijk om zowel de maximumsnelheid als de versnelling van de step te verminderen.

Bolt is al actief in 100 Europese steden en wil dat aantal met nog eens 50 uitbreiden, waaronder drie tot vijf Belgische steden. “Brussel is de hoofdstad van Europa, voor ons is het een belangrijke stap die we nu zetten! We willen onze deelstepdiensten de komende maanden snel uitbouwen in andere Belgische steden, als deel van onze langetermijnvisie voor België” verklaart Welmoed Neijmeijer, Head of Policy Benelux bij Bolt.