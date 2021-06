Man in Henegouwen aangetroffen die al enkele dagen dood was

In Fontaine-Valmont, in Henegouwen, is woensdagochtend een 71-jarige man gevonden die al enkele dagen dood was. Dat heeft het parket van Charleroi donderdag bevestigd.

De plaatselijke politie werd woensdagmorgen opgeroepen naar een huis in de Hornetstraat in Fontaine-Valmont, waar ze een 71-jarige man levenloos aantroffen op een bed. Zijn dood zou van enkele dagen of weken geleden dateren. De eigenaar van het pand had de dood niet aan de gerechtelijke autoriteiten gemeld.

“Het is heel eigenaardig omdat de eigenaar van het pand, een kennis van het slachtoffer, op de hoogte was van de dood van de 71-jarige man, maar met het lijk in zijn huis bleef wonen”, bevestigde het parket van Charleroi.

Er is ondertussen een onderzoek ingesteld om de doodsoorzaak vast te stellen en er zal snel een autopsie uitgevoerd worden. “We weten nog niet of het om een natuurlijke dood gaat of niet. De doodsoorzaak zal bepalend zijn voor de volgende stappen in het onderzoek.”