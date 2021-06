Waasland-Beveren stelt zijn nieuwe coach Marc Schneider voor: “Het juiste moment en de juiste plaats voor buitenlands avontuur”

Marc Schneider (40) werd donderdag voorgesteld als de nieuwe hoofdtrainer van Waasland-Beveren. De Zwitser wil op de Freehtiel een nieuwe speelstijl en mindset implementeren, maar laat zich niet verleiden tot grootspraak. “We moeten nu niet roepen dat we kampioen zullen spelen”, aldus Schneider, die vandaag zijn eerste training leidt.

Een persconferentie op de Freethiel, ’t was al van de degradatie van vorig seizoen geleden. Maar kijk, bij de start van de voorbereiding op het nieuwe seizoen werd de nieuwe hoofdtrainer voorgesteld. Marc Schneider krijgt de taak om de Oost-Vlaamse fusieclub opnieuw naar het hoogste niveau te loodsen. Maar als we hem vragen naar de ambitie van de club, blijft hij eerder bescheiden.

“Ik wil zo succesvol mogelijk zijn”, aldus Schneider. “Maar we moeten niet gaan roepen dat we kampioen moeten spelen. Uiteraard willen we dat worden, maar het proces is het belangrijkste. We moeten werken op het veld. Geen woorden, maar daden. Ik sta voor voetbal aan hoge intensiteit, maar vanuit een goede organisatie. De ploeg moet goed in balans zijn, zowel offensief als defensief. Vorig seizoen slikte deze club veel te veel tegendoelpunten, dat willen we met een goede organisatie proberen vermijden. Waasland-Beveren is een ploeg met veel potentie. Wij, de technische staf en ikzelf, willen ons natuurlijk van onze beste kant laten zien. Ik heb de voorbije dagen verschillende fysieke tests gezien. Vandaag staat ook de eerste training op het programma.”

Foto: BELGA

Waasland-Beveren begon donderdag aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Die voorbereiding werd opgedeeld in twee blokken van vier weken, met een week pauze tussen. “Als we negen weken aan een stuk zouden trainen, zouden we al moe zijn bij de start van de competitie”, verklaart Schneider. “Het is inderdaad een lange voorbereiding. Al is dat net ideaal als we een nieuwe speelstijl en mindset willen implementeren. We willen matchen winnen. De spelers moeten dat vertrouwen ook voelen en hebben. We moeten geloven is onszelf. Niet makkelijk als je de laatste jaren veel verloren hebt. De club en de fans hebben het niet makkelijk gehad. Hopelijk kunnen we onze nieuwe stijl snel implementeren.”

Voor Schneider is dit zijn eerste buitenlandse avontuur. Eerder was hij al aan de slag bij FC Thun in thuisland Zwitserland. “Voor mij is dit het juiste moment en de juiste plaats om de stap te zetten”, vertelt de Zwitser. “Ik kon ook in Zwitserland blijven, maar het was mijn ambities om ooit in het buitenland aan de slag te gaan. Een ander land betekent ook een andere mentaliteit, een andere speelstijl. Het verschil tussen België en Zwitserland is groot, zeker met 1B. Hier lopen veel sterke en snelle spelers rond. Ik wil hier ook mezelf ontwikkelen. Soms is het goed om ergens nieuw te zijn. Mijn harde schijf is hier nog leeg, al blijft de modus min of meer hetzelfde. In Zwitserland spelen tien ploegen vier keer tegen elkaar, hier spelen zeven ploegen vier keer tegen elkaar.”

Sportief directeur Stilz: “Schneider stond bovenaan ons lijstje”

Sportief directeur Roger Stilz gaf kort tekst en uitleg waarom Marc Schneider hun ideale hoofdtrainer is. “Een nieuw seizoen, een nieuwe start. Het vooropgestelde profiel was heel duidelijk. We hadden verschillende criteria opgesteld en Marc stond bovenaan ons lijstje. Zijn profiel past het beste bij onze club. Waarom? Ten eerste heeft hij ervaring als spelers, assistent en hoofdtrainer. Ten tweede kan hij spelers ontwikkelen, en niet alleen jonge spelers. Ik ben ervan overtuigd dat elke spelers stappen kan zetten, ook de ervaren spelers. Dat heeft hij in het verleden in Zwitserland al bewezen. Ten derde denkt Marc heel strategisch. Hij wil en kan een goed element zijn in het proces dat we hier willen neerzetten. Hij werkt niet alleen voor zichzelf, maar staat open voor de club. Hij staat open voor nieuwe technologieën. En ik voel al een goede energie binnen de technische staf.”

Foto: BELGA

De komende weken moet duidelijk worden welke spelers richting de Freethiel komen. Maar dat er veel werk op de plank ligt voor Stilz is een understatement. “We willen een ploeg bouwen die offensief en defensief in balans is. Ons doel is om de komende dagen en weken die ploeg op te bouwen, maar we zijn op de goede weg. Op welke posities we versterking zoeken is niet belangrijk om vandaag te zeggen. Maar dat er verschuivingen zullen plaatsvinden, is duidelijk. Zowel ingaand als uitgaand. Een ding staat wel vast: we zullen met een kleinere kern werken als vorig seizoen.”