Bijna 3 miljoen dosissen besteld van ‘gebuisd’ vaccin Curevac: “Zelfs voor een derde prik hebben we dit niet nodig”

Het Duitse CureVac zal nog geen 2,9 miljoen vaccins aan ons land leveren zolang de testresultaten zo tegenvallen als nu het geval is. Maar dat betekent zeker niet dat onze vaccinatiecampagne in het gedrang komt, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce Vaccinatie. Zelfs voor eventuele derde prikken is België niet van CureVac afhankelijk. Waarom zouden we dan wel nog op het extra vaccin rekenen?