Gennaro Gattuso vertrekt alweer bij Fiorentina, nog voor hij er als coach echt begonnen was

Fiorentina zal dan toch niet aan het nieuwe seizoen starten met Gennaro Gattuso aan het roer. De Italiaanse club laat donderdag weten dat beide partijen “in onderling overleg” de knoop hebben doorgehakt om de samenwerking stop te zetten.

Amper twee dagen na zijn ontslag bij Napels, eind mei, vond Gattuso al een nieuwe job bij Fiorentina. Daar volgde hij Giuseppe Iachini op. Maar nog voor de samenwerking echt begonnen is, vertrekt de 43-jarige ex-international dus alweer. Volgens Italiaanse media waren er tussen club en coach al stevige spanningen ontstaan over de te volgen transferpolitiek. Fiorentina laat weten op zoek te gaan naar een nieuwe trainer.

Gattuso stond sinds december 2018 aan het roer bij Napels. Vorig jaar leidde hij de club naar bekerwinst. De Coppa Italia was voor Gattuso de eerste prijs in zijn trainersloopbaan, waarin hij eerder Sion, Palermo, OFI Kreta, Pisa en AC Milan onder zijn hoede had.