Grote fusie in wereld van vakantieparken: Roompot en Landal komen onder één dak

Er staat een grote fusie op stapel in de sector van de vakantieparken. Het Nederlandse Roompot wil zijn concurrent Landal GreenParks overnemen, een transactie waarbij het aanbod van Roompot zowat zou verdubbelen. Dat hebben de twee bedrijven donderdag aangekondigd in een persbericht.

De beide uitbaters zijn naar eigen zeggen erg complementair. Landal is eerder actief in Noord- en Centraal-Europa, terwijl Roompot meer gericht is op Midden- en Zuid-Europa, zo luidt het in een persbericht. En ook de accommodaties die ze aanbieden, vullen elkaar aan. Na de overname “zal de organisatie het meest diverse en aantrekkelijkste pan-Europese aanbod aan vakantiegangers kunnen aanbieden”, zo luidt het.

De nieuwe groep zal niet alleen de mascottes Koos het konijn (Roompot) en Bollo de beer (Landal) bij elkaar brengen, ze zal ook goed zijn voor zowat 300 parken en 32.000 accommodaties in 11 landen. De twee groepen stellen samen ook ruim 5.000 mensen tewerk.

De overname is afhankelijk van een reeks voorwaarden. Over de financiële details wordt er niet gecommuniceerd. Landal GreenParks is nu nog eigendom van Awaze, “de grootste aanbieder van vakantieparken en accommodaties in Europa” met bijvoorbeeld ook Novasol en cottages.com. Awaze is dan weer onderdeel van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Platinum Equity.