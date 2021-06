Kamervoorzitter verwerpt N-VA-vraag om tweet van Ecolo-Kamerlid te onderzoeken

Er komt in de Kamer geen onderzoek naar een tweet van Ecolo-Kamerlid Guillaume Defossé. Oppositiepartij N-VA had aangedrongen op zo’n onderzoek omdat Defossé met zijn tweet volgens fractieleider Peter De Roover de geheimhoudingsplicht van de commissie Legeraankopen had geschonden. Maar de inhoud van de tweet valt niet onder de geheimhoudingsplicht, zo oordeelt Kamervoorzitter Tillieux in een brief die Belga kon inkijken.

Even terug naar twee weken geleden. Nadat N-VA-Kamerlid Theo Francken (N-VA) gescanctioneerd werd omdat hij de geheimhoudingsplicht in de commissie over de opvolging van buitenlandse missies had geschonden, diende zijn fractieleider Peter De Roover zelf een vraag in om een onderzoek te starten naar een tweet van Ecolo-Kamerlid Guillaume Defossé.

De Roover diepte daarbij een tweet op van einde maart waarin Defossé laakt dat zijn MR-collega Denis Ducarme in de media een show opvoert over de F-35, maar in de commissie Legeraankopen verstek laat. Ducarme is overigens geen lid van die commissie. Volgens De Roover heeft Defossé daarmee ook de geheimhoudingsplicht van de betrokken commissie geschonden. Hij vroeg daarom aan Kamervoorzitter Tillieux om de kwestie te onderzoeken.

Maar volgens Tillieux valt de inhoud van de bewuste tweet niet onder de geheimhoudingsplicht. Die geheimhoudingsplicht heeft namelijk enkel betrekking op “de informatie verkregen naar aanleiding van de niet-openbare vergaderingen”. “De aanwezigheden in commissie of de stembusuitslagen vallen echter niet onder de geheimhoudingsplicht. Zo maakt de commissie voor de Vervolgingen, waar de geheimhoudingsplicht ook van toepassing is, de stemuitslagen bekend in haar verslag”, zo staat te lezen in de brief van Tillieux, die verder nog toevoegt dat die analyse helemaal niet nieuw is.

“Het staat nu vast dat een van mijn fractieleden ongegrond verdacht werd gemaakt”, zegt fractieleider Wouter De Vriendt (Groen). “Het was niet meer dan een wanhopig afleidingsmanoeuvre van de N-VA, om de aandacht af te leiden van het feit dat Theo Francken de geheimhouding van de commissie militaire operaties doorbroken heeft. Maar die vlieger gaat niet op.”