Minder dan 600 Covid-patiënten in het ziekenhuis, ook besmettingen en overlijdens dalen verder

De druk op de ziekenhuizen als gevolg van de coronapandemie neemt steeds verder af. Dat blijkt donderdag uit de recentste epidemiologische update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen is intussen tot onder de 600 gedaald.

In de week van 10 tot 16 juni werden elke dag gemiddeld 39,6 nieuwe Covid-patiënten gehospitaliseerd. Dat zijn er dagelijks gemiddeld 25 of 39 procent minder dan een week eerder. Daardoor is het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen gedaald tot 592 (-31 procent), van wie er 247 op intensieve zorg liggen (-20 procent). Daarmee wordt nu nog 12 procent van alle beschikbare bedden op de afdeling intensieve zorg door Covid-patiënten ingenomen.

In Henegouwen (23 procent) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (22 procent) ligt de druk wel nog een stuk hoger. Limburg (3 procent) en West-Vlaanderen (6 procent) tellen amper nog Covid-patiënten op intensive care.

Besmettingen

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt eveneens fors af. Van 7 tot 13 juni werden dagelijks gemiddeld 738 bevestigde coronabesmettingen gerapporteerd. Dat is op weekbasis een daling met 43 procent. De daling is het sterkst in de Duitstalige Gemeenschap (-66 procent) en in West-Vlaanderen (-55 procent). In Vlaams-Brabant (-29 procent) daalt de curve het traagst.

Er werden wel elf procent minder tests afgenomen, maar ook de positiviteitsratio is gedaald naar 2,4 procent. Henegouwen is met 3,3 procent de provincie met de hoogste positiviteitsratio, in de Duitstalige Gemeenschap ligt dat cijfer met 1,6 procent het laagst. Het reproductiegetal ligt op 0,71, wat betekent dat de epidemie aan kracht inboet.

Overlijdens

In diezelfde periode werden gemiddeld 7 Covid-overlijdens per dag geteld, zo blijkt nog uit de gegevens van Sciensano. Ook dat is een daling met 43 procent. Sinds het begin van de pandemie zijn in België al 1,077 miljoen coronabesmettingen geteld. Het virus heeft aan 25.110 mensen het leven gekost.

Vaccinaties

Intussen hebben ook al 5,79 miljoen mensen minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Dat is net iets meer dan de helft van de totale Belgische bevolking (50,3 procent). Van hen zijn 3,25 miljoen mensen of 28,2 procent van de totale bevolking volledig ingeënt.