Huis van Afgevaardigden keurt feestdag ter herdenking van afschaffing slavernij in VS goed

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag een wetsvoorstel aangenomen om van 19 juni, de dag waarop Amerikanen de afschaffing van de slavernij herdenken, een feestdag te maken.

De leiders van de beide partijen hadden zich achter het voorstel geschaard. De tekst werd dan ook met een duidelijke meerderheid van 415 stemmen tegen 14 goedgekeurd. De veertien tegenstemmen waren afkomstig van Republikeinse volksvertegenwoordigers.

Juneteenth

Dinsdag was de tekst ook al unaniem door de Senaat geraakt. President Joe Biden moet nog zijn goedkeuring geven, maar er bestaat weinig twijfel over zijn steun voor het voorstel.

Op Juneteenth, zoals de herdenkingsdag wordt genoemd, wordt herdacht dat op 19 juni 1865 de laatste slaven in de Verenigde Staten werden bevrijd in Galveston, Texas.

In diezelfde staat is de dag al sinds 1980 erkend als een feestdag en in navolging van Texas was Juneteenth al in de meeste staten erkend. De oproep om er een nationale feestdag van te maken, kwam er in de nasleep van de aanhoudende Black Lives Matter-protesten tegen racisme en buitensporig politiegeweld.

Indien Biden het wetsvoorstel goedkeurt, wordt Juneteenth the elfde nationale feestdag in de VS.