Sergio Ramos barst in tranen uit bij afscheid van Real Madrid: “Het was onvermijdelijk dat ik emotioneel zou worden”

Sergio Ramos (35) heeft donderdagmiddag op een persconferentie aangekondigd dat hij Real Madrid verlaat. De iconische verdediger begon te snikken toen hij het woord kreeg en vervolgde met een stem schel van de emoties. Hij noemde zijn afscheid van de club “één van de moeilijkste momenten van mijn leven” en kreeg van voorzitter Florentino Pérez een ereteken opgespeld.

“De tijd is gekomen om afscheid te nemen van Real Madrid. Het is één van de moeilijkste momenten van mijn leven”, kreeg de aanvoerder er nog net uit voordat de emoties hem te veel werden. Na een applaus van de voltallige persruimte herpakte de beenharde verdediger zich. “Dat ik emotioneel zou raken was onvermijdelijk. Ik had zo graag afscheid genomen in het stadion, in het Santiago Bernabéu, dat ik dankzij Real Madrid altijd in mijn hart zal dragen. Een prachtige, unieke fase in mijn leven is bij deze afgesloten.”

Sergio Ramos benadrukte wel dat hij nog ambitie heeft. “Ik hoop dat ik mijn beste niveau nog jaren kan laten zien en nog nieuwe titels aan mijn palmares zal kunnen toevoegen. Dit is geen afscheid maar een ‘tot ziens’, want ik kom hier zeker nog terug.” De iconische verdediger speelde 16 jaar voor Real Madrid en won daarin vijf keer de titel, vier keer de Champions League en twee keer de beker. Zijn contract loopt af op 30 juni nadat gesprekken om zijn verbintenis te verlengen op niets waren uitgedraaid. Waar de 180-voudige Spaanse international zijn carrière verderzet, is nog niet bekend.