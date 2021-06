Ook burgerbewegingen geen voorstander van stilleggen Oosterweelwerken: “Zou vervuiling net erger maken”

Zwijndrecht - Als de Oosterweelwerken in Zwijndrecht en op Linkeroever nu zouden worden stilgelegd in afwachting van verder onderzoek rond de PFOS-vervuiling in de omgeving, zou dat de vervuiling net erger maken. Dat oordelen de burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal.

“Er bestaat momenteel geen techniek voor grootschalige sanering van PFOS”, zegt arts Dirk Avonts van Ademloos. “Het enige wat je kan doen met de zwaarst vervuilde grond is hem inkapselen zoals nu gebeurt. Als je de werken stillegt, blijft die grond nog langer liggen en dringt de vervuiling alleen maar meer door in het grondwater.”

Avonts noemt PFOS een “wondermolecule” voor de chemische sector vanwege de vele toepassingen die de stof heeft omdat ze water- en vetafstotend is en kan worden verhit tot meer dan duizend graden, maar tegelijkertijd ook een “alarmerende” stof voor milieudeskundigen. “Spijtig genoeg leven we in een samenleving waarin chemische producten op de markt kunnen worden gebracht zonder dat we er al de impact van kennen op het milieu”, aldus Avonts. “We zijn uiteraard erg bezorgd over de situatie en vinden dat die grondig moet worden gemonitord. We verwelkomen de onderzoekscommissie en kijken uit naar de bloedafnames en bijkomende bodem- en grondwaterstalen die zullen worden geanalyseerd.”

De Oosterweelwerken nu stilleggen vinden de actiegroepen echter een brug te ver, te meer omdat ze menen dat dat de volksgezondheid net meer schade zou kunnen toebrengen. “Op sommige plekken op de Oosterweelwerf zijn heel hoge PFOS-concentraties gemeten”, stelt Avonts vast. “Maar saneren is nagenoeg onmogelijk. Verbranden kan niet op industriële schaal en ook spoelen is erg moeilijk. Het enige wat je nu echt kan doen is de bron van vervuiling indijken. Nu is de vervuiling vastgesteld in oppervlaktegrondwater, we moeten voorkomen dat ze insijpelt naar het diepere grondwater. Zonder de werken bleef die grond daar gewoon liggen en zou het probleem dus verergeren.”