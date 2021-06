Meer dan 20 Afghaanse commando’s gedood door taliban in Afghanistan

Meer dan twintig commando’s zijn door militanten van de taliban om het leven gebracht in Faryab, een noordelijke provincie van Afghanistan. Dat melden plaatselijke functionarissen donderdag.

De elitetroepen werden ingezet om een district te heroveren dat ongeveer tien dagen geleden door de taliban was ingenomen, aldus de provincieraadsleden Abdul Manan Qati en Fazal Haq Mohammadi. Volgens de provincieraadsleden waren Afghaanse veiligheidstroepen er donderdag in geslaagd om de controle over het district Dawlat Abad over te nemen van de taliban, maar lokten talibanmilitanten, die zich verscholen in omliggende dorpen, hen vervolgens in een hinderlaag. Minstens twee legertanks werden tijdens de aanval getroffen door bomontploffingen langs de kant van de weg.

Het geweld in heel Afghanistan gaat onverminderd door. De taliban hebben de laatste tijd een reeks overwinningen geboekt. Sinds de troepen van de Verenigde Staten en andere NAVO-landen officieel begonnen zich terug te trekken uit Afghanistan begin mei, zijn minstens 27 districten in handen van de taliban gevallen. Afghanistan telt 34 provincies en ongeveer 400 districten. De centra van districten doen dienst als bestuurlijke eenheden van secundair niveau, één niveau lager dan dat van de provincies. De bezorgdheid over het vermogen van de Afghaanse veiligheidstroepen groeit.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties kon de taliban vorig jaar vijf districten veroveren, waarvan de regering er vier binnen enkele dagen heroverde.