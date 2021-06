Agent wordt ten dans gevraagd tijdens betoging: “Zoals het een ware gentleman betaamt, ingegaan op de uitnodiging”

Vorst - Het was een opvallend beeld dinsdag 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling. In Vorst kwam een handvol senioren op het Sint-Denijsplein samen om er te ‘betogen’ tegen de ouderenmishandeling. Ook de politiezone Brussel-Zuid houdt een oogje in het zeil van aan de zijkant. Tot plotseling een van de deelneemsters, een iets oudere dame, een van de mannelijke agenten aanspreekt en hem ten dans vraagt op de muziek.

“En zoals het een ware gentleman betaamt, is hij ingegaan op die uitnodiging”, klinkt het bij de politiezone Brussel-Zuid, die de beelden van de dansscène via sociale media verspreidde. “Ook dit is community policing.”

De foto’s werden alvast gretig gedeeld, onder andere door de fiere korpschef, Jurgen De Landsheer, die ermee kon lachen. “Al dansend dichter bij de bevolking”, aldus de korpschef.