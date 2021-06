Dit jaar nog 20 bijkomende trajectcontoles op Vlaamse gewestwegen

Er komen dit jaar nog twintig bijkomende trajectcontroles op de Vlaamse gewestwegen. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) donderdag aangekondigd. Het gaat om een investering van 3 miljoen euro. “Ik wil via deze manier van handhaving de verkeersveiligheid op onze wegen verhogen”, zegt de minister.

Vlaanderen kiest al jaren meer en meer voor trajectcontroles in plaats van gewone snelheidscamera’s om te controleren op snelheid. Volgens Peeters is de reden ook simpel. Het effect van die trajectcontroles - waarbij de snelheid over een langer traject kan gecontroleerd worden - op de verkeersveiligheid is bewezen. “Ter hoogte van trajectcontroles daalt het aantal snelheidsovertredingen met zo’n 78 procent. Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30 procent. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect”, zegt minister Peeters.

Daarom wordt op meer en meer plaatsen in Vlaanderen trajectcontroles geplaatst. Elk jaar wordt een lijst van twintig trajectcontroles bepaald op basis van de meest recente ongevallendata en gereden snelheid. Die lijst is nu klaar en is volgens de minister ook afgetoetst met de betrokken lokale besturen. Zo komen er trajectcontroles op onder meer de Opitterkiezel (N721) in Bree, de Dudzeelse Steenweg (N376) in Brugge en de Gentse Steenweg (N070) in Lokeren.

Met de twintig bijkomende locaties zou Vlaanderen uitkomen op in totaal 208 locaties met trajectcontroles. Eind mei waren er op 128 locaties trajectcontroles geïnstalleerd. Op 26 plaatsen was de installatie bezig en op 34 plaatsen was de installatie in voorbereiding. Met de extra twintig locaties komt het totaal eind dit jaar dus op 208.