Volgend schooljaar start waarschijnlijk zonder mondmaskers en social distancing

Als alles goed loopt, start het onderwijs op 1 september zonder maskers en social distancing. Dat zijn onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), de virologen en de onderwijspartners overeengekomen. Een extra overleg in augustus moet de knoop definitief doorhakken. “We willen perspectief bieden aan de schoolteams, leerlingen en cursisten”, zegt Weyts.

Nu de hele samenleving in versoepelingsmodus zit, kan ook het onderwijs wat meer proeven van het Rijk van de Vrijheid. Tijdens een overleg tussen alle onderwijspartners, minister Ben Weyts en de virologen is beslist om het nieuwe schooljaar in september aan te vatten zonder bijzondere coronamaatregelen. Dat wil zeggen dat de mondmaskers in de schuif mogen blijven. Ook de anderhalve meter afstand mag op de schop. Dat geldt voor alle niveaus: kleuter, lager, secundair, internaten, deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs.

LEES OOK. Heeft het nog zin om mondmaskers te dragen in deze hitte? En kan je ziek worden van zweten met een masker aan? (+)

Uiteraard mogen alle leerlingen dan ook voltijds naar school. Dat is nu ook al het geval. Eén addertje onder het gras: de cijfers moeten goed blijven en de vaccinatiecampagne mag niet slabakken. De beslissing wordt half augustus tijdens een nieuw onderwijsoverleg al dan niet definitief bevestigd.

Mondmaskerpauzes

Ondertussen is ook beslist om op kortere termijn extra te versoepelen. Zo komt er meer ruimte voor mondmaskerpauzes, ook in het secundair onderwijs. Zo vervalt de verplichting om het mondmasker buiten te dragen tijdens de pauzes, zolang intense fysieke contacten vermeden worden. Een volledige afschaffing is volgens Weyts een te groot risico. “In geval van een besmetting zijn er dan immers veel meer hoogrisicocontacten, die in quarantaine moeten en hun nakende vakantie in het water zien vallen”, klinkt het.

LEES OOK. Te warm voor mondmaskers, dus laat school leerlingen thuis: “We zorgen graag goed voor onze kinderen” (+)

De minister is tevreden dat hij perspectief kan bieden aan leraren en leerlingen. Iedereen kijkt uit naar een nieuw schooljaar waarin we minder bezig moeten zijn met mondmaskers en veiligheidsperimeters, zegt hij. “Het onderwijs heeft bijzonder strenge en ingrijpende maatregelen aangehouden. Dankzij die maatregelen hebben we de scholen veel meer kunnen openhouden dan in het buitenland. Maar die maatregelen hebben ook heel veel geëist van leerkrachten en leerlingen.”