Onthaalouders krijgen toegang tot systeem dienstencheques

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) staat positief tegenover de vraag om onthaalouders die kinderen opvangen in hun gezinswoning toegang te geven tot dienstencheques. Dat heeft ze in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Katrien Schryvers (CD&V). De wetgeving beperkt het gebruik van dienstencheques tot de privégedeeltes van woningen. De ruimtes waar kinderen worden opgevangen, vallen daar niet onder.

Minister Crevits heeft de situatie laten onderzoeken en concludeert dat onthaalouders die kinderen in de eigen woning opvangen een uniek statuut hebben. Het gaat om het zogenaamde ‘sui generis statuut’ waardoor dit type onthaalouders niet wordt beschouwd als werknemer of zelfstandige. Ze ontvangen geen echt loon, maar wel een vorm van kostenvergoeding. Dit is een zeer specifieke situatie die in andere beroepsgroepen niet voorkomt. Volgens minister Crevits is het mogelijk om onthaalouders in dit statuut wel toegang te geven tot het dienstenchequesysteem.

“Elke vorm van extra ondersteuning voor onthaalouders is meer dan welkom”, reageert Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers. Het aantal onthaalouders of gezinsopvanginitiatieven in Vlaanderen zit al jaren in dalende lijn. Die daling heeft niet alleen te maken met de gewone uitstroom van de groep van onthaalouders die in de jaren ‘80 in het beroep is gestapt, maar ook omdat mensen om financiële of praktische redenen afhaken.

Schryvers legde daarom al vorige legislatuur het gebruik van dienstencheques door onthaalouders op de tafel. Toegang tot dat systeem zou voor sommige onthaalouders wat extra ademruimte kunnen geven.

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) reageert tevreden op de uitgewerkte oplossing. “Onthaalouders vangen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds kinderen op, en ze doen dat in hun eigen woning. Dat maakt het voor hen niet altijd eenvoudig om dat te combineren met het onderhoud van hun woning, Zeker omdat de kinderen in de woning spelen en eten, moet alles zeer proper zijn. Door deze oplossing kunnen zij hiervoor ondersteuning inroepen en zich focussen op de opvang van de kinderen.